Giampedrone: "Completamento piscina Santa Caterina grazie a Fondo strategico regionale"

Sarzana - Val di Magra - “Con la pubblicazione del bando di gara abbiamo raggiunto un obiettivo molto importante per Sarzana a dimostrazione del proficuo rapporto di collaborazione tra l’amministrazione comunale e Regione Liguria: l’intervento, fondamentale per la riqualificazione dell’area e per la funzione turistico-ricettiva dell’impianto destinato a servire tutta la Val di Magra, è stato sbloccato grazie alle risorse del Fondo Strategico di Regione Liguria per oltre 300mila euro. Si tratta di un intervento che era atteso da diversi anni”. Così l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Giampedrone commenta la pubblicazione del bando di gara per la progettazione ed esecuzione dell’intervento di completamento dell’impianto natatorio in località Santa Caterina a Sarzana.



A fronte di un costo complessivo di 1 milione e 800mila euro e dello stanziamento di 1 milione e 500mila euro da parte del Cipe, la nuova amministrazione del Comune di Sarzana ha chiesto un sostegno a Regione, che ha stanziato 318.756,80 euro dal Fondo Strategico 2019.



Secondo quanto previsto dal bando di gara integrato (per l’affidamento sia della progettazione esecutiva che dell’esecuzione dei lavori) predisposto da IRE in qualità di stazione appaltante, l’aggiudicazione dovrà avvenire entro dicembre, pena la perdita del finanziamento del Cipe. Il termine per la presentazione delle offerte è il 18 ottobre. È previsto che i lavori possano partire entro l’estate 2020.