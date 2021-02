Giacomo Devoto presenta i suoi "Matrimoni Slow" Rachele Franchi di Micro Weddings Italia

Sarzana - Val di Magra - Il 2021 si prospetta all'insegna del romanticismo alla Locanda de Banchieri di Giacomo Devoto, sulle colline delle Terre di Luni a Fosdinovo. Un anno dedicato ai matrimoni slow, etici e sostenibili: piccole cerimonie esclusive per chi desidera un'unione intima, raccolta e confortevole. Tre le proposte studiate con Rachele Franchi, wedding planner di Micro Weddings Italia specializzata in elopements e mini matrimoni, quelli che lei definisce "bonsai".



Un'offerta unica per il territorio della Val di Magra in grado di unire l'eleganza di una dimora storica in collina con un'offerta gastronomica eccellente ed originale e un'organizzazione curata nei minimi dettagli. Pizza Gourmet, Organic ed Exclusive le tre Wedding Experience dedicate ai futuri sposi. Percorsi immersivi in cui le coppie saranno coccolate e accompagnate nel loro grande giorno. Pizza Gourmet è un format originale, nato dall'esperienza dello Chef, che vanta 3 spicchi Gambero Rosso per la sua cucina. Un matrimonio conviviale ma per pochi intimi. Organic nasce come omaggio alla tradizione gastronomica lunigianese, con l'inserimento nel menu di prodotti locali a Km0 e di un'esperienza da svolgere sul territorio. Per ospiti e sposi, pernottamento nelle camere di charme della locanda. Exclusive è romanticismo allo stato puro, un'esperienza da vivere appieno: una proposta gastronomica a "mano libera" in cui abbandonarsi all'estro dello chef, il tutto accompagnato da un soggiorno nella dimora per sposi e ospiti con bottiglia di champagne, colazione in camera e cofanetto regalo con i prodotti del territorio



Per informazioni: Rachele Franchi 3387933054 – rachele@microweddingsitalia.com