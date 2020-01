Giacomo Devoto porta la Pizza verace napoletana a 2400 metri

Sarzana - Val di Magra - Giacomo Devoto e il suo Team delle Officine del Cibo di Sarzana sono pronti all'impresa: portare la Verace Pizza Napoletana fino alla Baita Belvedere, uno straordinario punto di riferimento panoramico per gli amanti della montagna che Devoto gestisce da anni. La Baita è situata proprio a 2400 metri all'apice della Val d'Ayas sulle piste da sci a Champoluc, uno dei luoghi più frequentati della Valle d'Aosta per gli sport invernali e non solo.



Per compiere questa che potrebbe davvero essere un'impresa da Guinnes lo chef-patron sarzanese riunisce tutto il suo Team: Giuseppe Messina, pizzaiuolo delle Officine del Cibo di Sarzana, l'altro premiatissimo locale di proprietà di Devoto, e Nicolò Salvagnin, chef della Baita.



"Non è nel nostro carattere fermarci né accontentarci - spiegano - siamo sempre pronti a nuove sfide e nuove avventure. Qui vogliamo dimostrare che si può fare una eccellente pizza napoletana verace anche in altura." Per poter lavorare nell'ambito del disciplinare della AVPN - Associazione Verace Pizza Napoletana - un forno a legna è stato trasportato in altura con un elicottero.



Per rendere ancora più interessante l'iniziativa Devoto ha fissato tre date in cui il suo Team sarà affiancato da Maestri della Pizza di tutt'Italia: Domenico Martucci da Perbacco a La Morra (CN), Gennaro Battiloro dal Battil'Oro di Querceta (LU) e Corrado Scaglione del Lipèn di Triuggio (VB).

La formula è semplice: durante il giorno saranno prodotte a rotazione le pizze classiche servite a spicchi, mentre la sera saranno preparate pizze gastronomiche realizzate con gli ingredienti caratteristici delle regioni di provenienza dei Maestri



Le date sono rispettivamente: 12 febbraio, 4 marzo e 27 marzo.



Partner dell'iniziativa: Associazione Verace Pizza Napoletana, Molino Quaglia Farina Petra, Valoriani, Olitalia, Virtuna, Monterosa Ski, Visit Monterosa, Bellavista.