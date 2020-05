Gestione delle spiagge di Marinella: chiuso il bando, ma intanto arriva la segnaletica

Sarzana - Val di Magra - Oggi è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico emanato dal Comune di Sarzana per l’affidamento gratuito del servizio di pulizia, salvataggio e contingentamento delle spiagge libere comunali, riservato ai soggetti gestori di stabilimenti balneari adiacenti agli stessi tratti di arenile, ai titolari di chioschi che insistono sulle predette spiagge libere e a i proprietari privati delle aree retrostanti le spiagge libere .

"È stato un bando partecipato, quello relativo alla gestione delle spiagge libere di Marinella redatto in tempi brevissimi e seguendo le linee guida nazionali, regionali e di ANCI – ha dichiarato Daniele Baroni, assessore al patrimonio e demanio-. Sono sono state le adesioni e ciò testimonia prima di tutto il valore dei nostri imprenditori balneari che intendono cogliere un'opportunità e contestualmente sostenere l'Amministrazione nella pulizia, nel salvataggio e nel contingentamento delle spiagge libere vicine ai loro stabilimenti. Spiagge vissute, pulite e controllate sono utili a tutti e a tutto il litorale, non esistono soltanto gli interessi particolari. Abbiamo scelto di varare un bando pubblico e trasparente, per garantire che le spiagge libere possano essere gratuite, pulite e controllate, portando vantaggi diretti e indiretti a tutto il litorale in quest'estate particolarmente complessa da strutturare ed organizzare per tutti, con il Governo, peraltro, che anche delle spiagge libere si è completamente disinteressato. La partecipazione è anche una risposta ai tanti che davano già per fallito questo bando, miopi ancora una volta nel non riuscire a valutare il valore degli imprenditori del nostro litorale e della fattiva disponibilità e collaborazione dell'amministrazione nel creare le condizioni perché Marinella possa rinascere dopo decenni di buio.

Nei prossimi giorni i dirigenti faranno le valutazioni di loro competenza su ogni domanda, nel frattempo in questa fase iniziale la cartellonistica con tutti i corretti comportamenti da tenere è già stata installata in tutte le spiagge libere e confidiamo nel comportamento responsabile dei nostri cittadini, nel rispetto di ognuno e delle regole di tutti”.