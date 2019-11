Gestione delle biomasse prodotte dal Magra, il Parco convoca un incontro

Sarzana - Val di Magra - L'Ente Parco di Montemarcello vista la cronica necessità di gestire in forma ambientalmente ed economicamente sostenibile la biomassa prodotta dal fiume Magra che arriva a valle, organizza un incontro per verificare e proporre possibilità tecniche e idee progettuali tese a efficentare la gestione della problematica ed uscire quindi dalla sola logica di gestione emergenziale/del rifiuto.

L’Ente già nel 2013, a fronte della conclamata necessità di prevenire il trasporto a valle di biomassa morta in alveo e di ridurre il rischio idraulico, ha commissionato uno studio approfondito, denominato “intervento pilota per la creazione di filiera bosco/legno/energia con impiego di biomasse recuperabili da manutenzione del fiume Magra tra Colombiera e Padivarma”, con il quale s’indicava alle istituzioni competenti - Regione e Comuni - quali fossero gli interventi necessari per prevenire i fenomeni di accumulo di biomassa alla foce del fiume e come fosse possibile valorizzare tale biomassa anziché portarla a rifiuto.

Lo scopo del Parco era sensibilizzare tali Enti sulla necessità e possibilità d’intraprendere politiche di prevenzione anziché dover affrontare, ogni anno, i medesimi “imprevisti”.

A causa della situazione attuale l'Ente sente irrimandabile quindi una riflessione comune per la risoluzione di quest'ultima.

L'incontro, a cui sono stati invitati le Cooperative di Comunità “VARA” e “Terre del Magra”, la Regione, e i comuni della Provincia, si terrà mercoledì 13 novembre 2019 alle 11:00 presso la sede del Parco e vedrà anche la partecipazione del Canale Lunense.