Genitori informati e consapevoli, nel ricordo di Bianca

Sarzana - Val di Magra - La scorsa primavera la comunità spezzina e non solo è rimasta sconvolta dalla tragica scomparsa di Bianca, bimba di tre anni. Una pagina terribile che però la famiglia di Bianca ha saputo trasformare in uno slancio di generosità e condivisione. È così che è nato il progetto Il viaggio di Bianca, alimentato “dal desiderio di tenere viva la nostra bambina, dal desiderio di raccontare la nostra storia affinché il dolore che sentiamo possa trasformarsi in amore, un amore che sia vicino alle famiglie che tutti i giorni devono scegliere per i propri figli ciò che è meglio per la loro salute e per la loro felicità”, come si legge sulla pagina Facebook del progetto. E sabato scorso ha preso il via il secondo ciclo di incontri organizzato da Il Viaggio. Protagonista la scrittrice Giorgia Cozza, autrice di 'Bebè a costo zero. Crescere bambini felici con meno oggetti e più affetti'. Ad affiancarla l'ostetrica Giulia Minucciani.



L'incontro, seguito da un numeroso pubblico, ha avuto luogo alle Missioni a Sarzana, in via Carducci, che sarà sede anche dei prossimi appuntamenti. Venerdì 21 febbraio la psicologa Alessandra Bartoletti tratterà de 'Il bisogno di contatto dei bambini non è un vizio e serve per crescere: cosa dice la scienza'; con lei Fabiola Benatti, che parlerà di 'Babywearing: un gesto antico e riscoperto. L'arte di portare i bambini'. Venerdì 20 marzo si parlerà dell'avvicinamento dei bambini ai cibi solidi con i pediatri Luciano Proietti e Adriana Formica e con la biologa nutrizionista Laura Lombardi. Chiuderà il ciclo di incontri, a ingresso gratuito, il pediatra spagnolo Carlos Gonzales, che venerdì 17 aprile affronterà il tema dell'allattamento, precisamente 'L'importanza dell'allattamento al seno prolungato per la crescita fisiologica del bambino'. Gonzales è fondatore e presidente dell'Associazione catalana per l'allattamento materno.