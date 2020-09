Genitori degli alunni abbelliscono spazi delle scuole Poggi-Carducci

Sarzana - Val di Magra - Fine settimana al lavoro per un gruppo di genitori di alunni delle scuola secondaria Poggi-Carducci di Sarzana che hanno ridato colore ad aule e spazi condivisi della struttura che a breve riaprirà i battenti per l'inizio dell'anno scolastico. Armati di pittura, pennelli e tanta buona volontà hanno così scelto di passare a scuola il sabato e la domenica per abbellire la scuola che riaprirà con le incognite e le prescrizioni dettate dall'emergenza Covid. “Un'organizzazione perfettta – si legge in merito all'iniziativa sulla pagina Facebook dell'Isa13 – curata con energia e competenza dalla presidente del Consiglio di Istituto Giovanna Allegretti. La scuola riparte con il contributo di tutti”.



Sempre nell'ottica del rispetto delle norme di contenimento, nei giorni scorsi invece era stato siglato l'accordo fra il Comune e la Parrocchia di Santa Maria per la realizzazione di due aule delle medie all'interno dell'edificio della Pro Sarzana.