Genitori, bambini e Covid-19: ecco il progetto EmozioniAmoci

Sarzana - Val di Magra - Questo periodo delicato ha visto molte mamme e papà alle prese con i propri figli, passando da genitori a maestri a compagni di gioco.

Irritabilità, paure e noia le emozioni più frequenti nei bambini in questo momento. Ma quando l’una e quando l’altra? Il progetto EmozioniAMOci nasce proprio dalle numerose richieste di genitori di gestire “le crisi” dei propri figli. Cosa fare? Come aiutarli? Come spiegare tutto questo?

"Per conoscere desideri e paure del tuo bambino partecipa al ciclo di 4 incontri ONLINE per genitori e figli. Uno spazio interamente dedicato a scoprire il mondo emotivo del proprio bambino. Il percorso può essere individuale o di gruppo (coppia genitoriale o un solo genitore con uno o due bambini)", spiega la dott.ssa Consuelo Del Destino.

Il progetto è in collaborazione con il CMD Centro Medico di Ponzano Magra (La Spezia).

