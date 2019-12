Garavini: "Non ho mai detto che Legambiente è d'accordo sul biodigestore a Saliceti"

Sarzana - Val di Magra - "Sono senza parole, io non ho fatto altro che postare l'articolo di CDS di mercoledì scorso sul recente convegno a Genova che riportava la posizione del presidente nazionale di Legambiente sugli impianti, dove si dicono favorevoli ad impianti come il biodigestore per il trattamento della Forsu, non ho mai detto che loro sono d'accordo sul sito di Saliceti nel mio commento di accompagnamento e neppure nei miei commenti ad altri commenti di alcuni dei Comitato "no Biodigestore". Sono le parole di Gaudenzio Garavini ex amministratore unico di Acam e ora consigliere di Re.Cos che prosegue: "Sono dispiaciuto e rammaricato di questa immotivata presa di posizione della sezione provinciale di Legambiente, ho però più chiaro ora dove sono i poteri forti tante volte richiamati a sproposito riferendosi a IREN. Resta immutata la volontà di confronto e di approfondimento con Legambiente, non tanto sul quel tipo di impiantistica da loro sostenuta da tempo ma anche sulla localizzazione di Saliceti misurandoci sui dati reali relativi alle presunte criticità relative alla falda e ai pozzi."