Gambero Rosso conferma "Officine del cibo" fra le migliori pizzerie d'Italia

Sarzana - Val di Magra - Dopo i prestigiosi “Tre spicchi” della scorsa edizione oggi è arrivata un'altra lusinghiera conferma per “Officine del Cibo” di Battifollo confermata dalla guida 2020 del Gambero Rosso fra le migliori pizzerie d'Italia. L'attività di Giacomo Devoto ha infatti mantenuto il punteggio di 91 nella categoria “Pizza napoletana”, guidata da “Pepe in grani” di Caiazzo con 96 punti e “La filiale a L'Albereta” di Erbusco. Non solo, perché il locale sarzanese si conferma come quello con il punteggio più alto nella nostra Regione in una guida che conta oltre 700 indirizzi in tutta Italia.

Al termine della cerimonia odierna tenutasi al Circolo dei Canottieri di Napoli, il titolare Devoto e il pizzaiolo Giuseppe Messina hanno rivolto un sentito ringraziamento “a tutto lo staff che ha saputo supportarci e a chi è passato per aiutarci nei momenti difficili”.