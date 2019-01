Futuro ricettivo o sanitario per l'ex Colonia Olivetti

Giampedrone a Marinella svela i piani per il futuro dell'edificio anni '30 a due passi dal mare: "A breve porteremo in giunta il cambio di destinazione d'uso".

Sarzana - Val di Magra - Entro una quindicina di giorni approderà in giunta regionale la proposta relativa al cambio di destinazione d'uso della ex Colonia Olivetti, attualmente di proprietà di Arte. Un passaggio fondamentale per arrivare quanto prima ad una rivalutazione e vendita della struttura. “La proposta sarà poi passata al Comune di Sarzana – ha detto l'assessore Giampedrone a margine del sopralluogo di ieri a Marinella – per arrivare al compimento di un altro passo fondamentale, visto che il vincolo di destinazione è molto impattante e il prezzo inaccessibile per chiunque sia interessato”.



“Oggi la valutazione economica di partenza si aggira sui due milioni – ha aggiunto - e si può assegnare con trattativa privata perché i due tentativi di bando pubblico sono esauriti”. Il cambio di destinazione passerà dall'attuale ad ostello a struttura ricettiva o sanitaria rientrando anche nell'ottica degli interessamenti già espressi dai privati. “Oggi il vincolo è troppo stretto – ha proseguito Giampedrone – oltre all'investimento iniziale serviranno altri milioni per risistemare tutto mentre andrà anche rivista la convenzione per l'utilizzo pubblico di una parte del parco. Ne parleremo fra una quindicina di giorni insieme al completamento del tratto dell'argine del Parmignola ancora mancante. La declassazione in termini di vincoli idrogeologici di ex colonia e borgo– ha concluso – è fondamentale per il futuro di Marinella”.