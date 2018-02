Futuro del Parco, Tedeschi a Toti: "Silenzio sconcertante"

Il presidente dell'ente ha scritto al governatore chiedendo un "urgente ed esplicito chiarimento".

Sarzana - Val di Magra - Un “urgente ed esplicito chiarimento” sul destino del Parco di Montemarcello Magra Vara è stato chiesto ufficialmente dal presidente Pietro Tedeschi a Giovanni Toti in una lettera indirizzata anche all'assessore Mai e ai vertici di Federparchi.

“Le scrivo a nome mio e di tutto il Consiglio – ha specificato – dal momento che siamo profondamente sconcertati dal silenzio istituzionale seguito alla presentazione della proposta di legge firmata dai consiglieri Costa e De Paoli. Presentata nell'aprile 2017 ha suscitato vivaci reazioni contrarie da parte di gruppi ed esponenti politici, associazioni e semplici cittadini. La comunità del Parco – ha sottolineato Tedeschi – è stata coinvolta in una serie di incontri di confronto richiesti dallo stesso proponente e da altri consiglieri regionali. Posizioni nettamente contrarie alla chiusura sono state espresse anche da Cai, Federparchi Liguria e Nazionale. Le uniche voci silenziose sono state quelle regionali e in particolare quella dell'assessore Mai e la sua. Se ci sono state, come sembra, delle sedute della Commissione Consigliare competente convocate per la discussione in merito, l'ente non è stato audito”.



Il presidente ha poi aggiunto: “Riteniamo tutto questo molto grave, dal momento che non possiamo dimenticarci che questo è un Parco regionale fortemente voluto dalla Regione stessa ancora prima della legge istitutiva risalente al 1995, per tutelare e valorizzare un patrimonio naturalistico e paesaggistico unico in Liguria e in Italia, trovando di volta in volta delicati equilibri con gli usi produttivi, edilizi e sociali che caratterizzano l'areale dei fiumi Magra e Vara e del Patrimonio del Caprione. Come non ci scordiamo che io stesso sono stato da lei nominato così come uno dei consiglieri del Parco. La Regione – ha concluso Tedeschi – che lei rappresenta è l'ente che ha titolo e poteri per decidere se il Parco verrà cancellato o quali ruolo, organizzazione e funzioni gli saranno dati”.