Frane di Falcinello, dopo 7 anni affidata la progettazione di rimozione e messa in sicurezza

Sarzana - Val di Magra - Ostruiscono la strada dal 2012, quando un violento nubifragio causò il cedimento di un intero versante della collina di Falcinello.

Da allora la popolazione che transita lungo via Falcinello convive con i disagi e le difficoltà determinati dalla presenza di quelle masse di terreno che sono state chiamate Frana n. 8 , Frana n. 9 e Frana n. 10.

Oggi, dopo sette anni, l'amministrazione Ponzanelli ha dato il via all'iter per la rimozione proprio di quelle masse di terra con relativa messa in sicurezza della viabilità.



Con determinazione n. 891 il responsabile del settore lavori pubblici, ingegner Andrea Donati, ha infatti affidato l'incarico per la redazione del “progetto relativo all'intervento di messa in sicurezza delle frane presenti sulla strada comunale per Falcinello” alla ditta Epta Consult Scrl della Spezia per un importo di 12mila e 576euro.

Il progetto che verrà prodotto agli uffici comunali consentirà di intraprendere la procedura di gara per l'affidamento dei lavori.