Foto, pellicole e filmini per creare l'archivio storico digitale di Romito

Sarzana - Val di Magra - Creare un archivio storico digitale multimediale della frazione di Romito Magra: l’associazione culturale VivoRomito, si lancia in questo ambizioso progetto e chiede l’aiuto di tutti i cittadini residenti, ma anche di quelli che a Romito non vivono più. Valeria Benettini – referente del progetto – entra nei dettagli: “Ogni famiglia in casa ha sicuramente vecchie fotografie, pellicole e filmini di persone e luoghi che appartengono alla nostra comunità e fanno parte della nostra storia.

Vogliamo fare in modo che non si perdano nell’oblio del tempo e per questo stiamo cercando di creare un archivio unico, che diventi la memoria storica di Romito. Chiediamo a tutti quelli che volessero rendersi disponibili di mettersi in contatto con noi e di portare le vecchie pellicole, provvederemo a riversarle in un supporto digitale". Gli originali saranno restituiti insieme ad una copia del nuovo dvd. Per maggiori informazioni contattare l’associazione VivoRomito via mail associazionevivoromito@gmail.com o telefonicamente Valeria al numero 3317980677