Fosdinovo, una bella giornata arancione

Sarzana - Val di Magra - Una bella giornata ha favorito un’ottima partecipazione per la giornata nazionale dei Comuni Bandiera Arancione a Fosdinovo. La caccia al tesoro organizzata domenica 6 ottobre dal Comune su iniziativa del Touring Club Italiano e con la collaborazione della Cooperativa AlterEco e Legambiente, non solo ha visto l’esaurimento dei cento posti disponibili ma altre squadre si sono aggiunte in diretta durante la giornata. A sera avevano partecipato 28 squadre con 123 partecipanti. I partecipanti hanno così conosciuto alcuni dei luoghi rappresentativi del borgo e ricevuto informazioni e spunti per un loro ritorno in altre occasioni. L’iniziativa, oltre all’ottima partecipazione di pubblico, ha potuto contare – dice l’Assessore Giorgio Bonalume – su un nutrito gruppo di fosdinovesi che si sono prodigati per accogliere i partecipanti, sugli esercizi commerciali del borgo aperti per l’occasione e sul contributo delle aziende locali (Boriassi, La burlanda, Cà Vidè, Fravizzola, Il Lavandaro, Il Moro, I pilastri, La quinta terra e Terenzuola) che hanno offerto gli omaggi per i partecipanti.