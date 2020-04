Fosdinovo sul confine dei decreti, sindaco: "Per noi sarà fase zero"

Sarzana - Val di Magra - “Con il restringimento al territorio regionale, previsto dal nuovo DPCM, per Fosdinovo la fase 2 diventa di fatto fase zero, restrittiva rispetto a quanto stiamo vivendo oggi”. È quanto ha scritto il sindaco del Camilla Bianchi nelle lettera inviata al presidente della Regione Toscana, al Questore e al Prefetto di Massa Carrara e al collega spezzino Garufi. “Il nostro è un comune di 4.700 abitanti che ha nella frazione di Caniparola la parte più popolosa – ha scritto il sindaco toscano – per la sua ubicazione geografica, incuneato nella Liguria ha con quest'ultima stretti rapporti di commercio e servizi. Gli esercizi attualmente aperti, ad esempio, come distributori e librerie vedono nel sarzanese gli esercizi più vicini a noi”. Bianchi pone anche un esempio lampante: “Se volessi comprare un libro in Toscana dovrei recarmi verso Nord ad Aulla (19 chilometri) attraversando i comuni di Sarzana, Santo Stefano di Magra, oppure verso Sud a Carrara (15 chilometri) attraversando Castelnuovo Magra e Luni. La statale SS1 Aurelia è interamente in territorio ligure, ovviamente ciò non è proponibile”.



Il sindaco ha chiesto quindi alle istituzioni che “attraverso l'autocertificazione necessaria, siano autorizzati gli spostamenti verso quelle attività che sono assenti nel comune, sono più vicine alla residenza dei cittadini, ma in altra regione o che al contrario sono presenti a Fosdinovo ma storicamente richiamano una platea ligure (vicinissima) consentendo ad esempio l'asporto fuori regione ma anche l'arrivo a studi professionali o esercizi aperti. Mi pare – ha sottolineato – di richiedere un chiarimento di buon senso, mirato a limitare gli spostamenti in auto e non penalizzare quei cittadini e quelle attività che vivono sui confini regionali. Come autorità pubblica – ha concluso Bianchi – mi farò carico, assieme alle forze dell'ordine, di monitorare la situazione evitando congiunture che possano creare situazioni critiche”.