Forze in Campus 3, a Santo Stefano un'estate di crescita e divertimento

Sarzana - Val di Magra - Per crescere, imparare e divertirsi ogni stagione è quella giusta. La comunità di Santo Stefano, da molti anni, propone importanti esperienze nel campo dell’educazione dei bambini e dei ragazzi grazie al lavoro condotto nelle scuole da settembre a giugno e all’offerta didattico-pedagogica di alto livello che docenti competenti e appassionati portano avanti. Un’offerta integrata da attività extra-curriculari che negli anni le famiglie e i ragazzi hanno imparato a conoscere e apprezzare. “Anche quando non c’è scuola - spiegano dall'amministrazione comunale di Santo Stefano di Magra - i nostri edifici scolastici continuano a vivere attraverso corsi di musica, sport, lingue, scacchi, arti figurative e teatro, offrendo ai ragazzi ulteriori occasioni per crescere, imparare e divertirsi. E anche con la necessaria leggerezza della vacanza estiva vogliamo essere una comunità capace di proporre un uso qualificato del tempo per i nostri figli. Le attività che in questi anni sono nate e cresciute nella nostra comunità, finalizzate a proporre esperienze estive ai ragazzi, sono diventate appuntamenti attesi e apprezzati, veicoli di nuovi saperi e nuovi linguaggi”. L’amministrazione comunale ha scelto di mettere a disposizione risorse per coordinare queste esperienze, farle crescere e integrare l’offerta. È nata così l'avventura di 'Forze in campus', che si appresta a entrare nella sua terza edizione con un'offerta interessante e variegata.



Dal 10 giugno alla scuola elementare di Belaso appuntamento con 'Un'estate per crescere', centro estivo a cura dell'associazione Crescere insieme (3468524298 Marco, 3285669515 Sharon). Il 12 giugno prende il via 'Anche tu sei la protezione civile' a cura della Prociv Arci Val di Magra, presso il campo di addestramento di Santo Stefano (Daniela 3470038658). Dal 17 giugno alla scuola elementare Fermi di Santo Stefano scoccherà l'ora del laboratorio 'Dipinparlando estivo' (Cinzia Tartaruga 3287074162). Sabato 15 giugno alla biblioteca Arzelà (area ex Vaccari) parte il laboratorio di pittura creativa 'Il viaggio del pellegrino' (referenti Raffaella Delfino 3398692542 e Serena Stefani 3896897030). Dall'1 al 26 luglio spazio a ben tre proposte: il centro estivo 'Il castello magico' all'omonimo asilo di Piazza Cerri (0187695134, 320.1705399), 'E... state con noi' alla scuola dell'infanzia Nostra Signora delle Grazie alla Madonnetta (3471400696, 0187632282 Don Tommaso; 3288697335 Federica Nicoli), 'Insieme all'ombra dell'albero cresciuto' alla scuola dell'infanzia Civoli (0187699206, 348 712 7639). Senza dimenticare l'offerta formativa legata ai finanziamenti europei Pon, che prevede corsi di inglese, robotica, programmazione, coding, realizzazione videogiochi. Il 5 luglio al campo di addestramento della Protezione civile una grande festa di tutti i campus con giochi e cena condivisa. Per ulteriori informazioni visitare il sito istituzionale del Comune di Santo Stefano di Magra.