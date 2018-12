Fondi per Marinella, Ponzanelli: “Essenziali per la nostra costa”

Sarzana - Val di Magra - E' la prima volta che accade ed è questo un segno tangibile del cambio di rotta verso la riqualificazione della frazione di Marinella: dalla Regione arrivano oltre 34mila mila euro per il ripascimento e la difesa della costa sarzanese. Una decisione che il sindaco Cristina Ponzanelli ha accolto con soddisfazione e con orgoglio perché frutto di impegno e di lavoro che, sulla “questione Marinella”, l'hanno vista in prima linea fin dal suo insediamento. Come noto infatti, nelle scorse settimane, il Consiglio comunale sarzanese ha varato e approvato il PUD (Piano Urbanistico Demaniale), strumento e pre-requisito indispensabile per concorrere all'assegnazione di fondi regionali a favore dei comuni costieri. E Sarzana, finalmente, ce l'ha fatta, aggiudicandosi uno dei finanziamenti più elevati concessi ai territori dal governo ligure che ha suddiviso lo stanziamento di 1 milione e 300mila fra 59 comuni liguri.



“Sono fondi essenziali per la nostra costa, la sua difesa e il suo ripascimento - osserva il sindaco Cristina Ponzanelli - lo abbiamo promesso e lo abbiamo fatto: il PUD che abbiamo adottato rappresenta un primo, importantissimo passo per il presente e per il futuro di Marinella, sino ad oggi soffocata da troppi anni di immobilismo. Ringrazio il Consiglio comunale, il presidente Carlo Rampi e il presidente della Commissione Territorio Luca Spilamberti per aver discusso e adottato il PUD nei tempi indicati dall’Amministrazione, che non a caso ne ha fatto una priorità della sua agenda. Questi finanziamenti sono arrivati a Sarzana per la prima volta nella sua storia, come tante altre prime volte che stiamo vivendo per una città che si sta rialzando tra le tante difficoltà di un’eredità difficile".