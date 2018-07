Fondazione e 8xMille per restaurare San Vincenzo ad Ameglia

Sarzana - Val di Magra - Ameglia ha celebrato con gioia l’inaugurazione dei lavori di restauro alla facciata della parrocchiale di San Vincenzo e delle facciate del campanile, alla presenza del vescovo della Spezia Luigi Ernesto Palletti, del parroco don Cesare Giani, del sindaco Andrea De Ranieri, del presidente della Fondazione Carispezia Matteo Melley con il consigliere Umberto Galazzo, e del funzionario della Soprintendenza della Liguria Enrico Vatteroni. Presenti anche la progettista architetto Tatiana Costa e il direttore dei lavori architetto Davide De Ranieri, direttore dei lavori.



Celebrando la Messa, il vescovo ha ricordato in particolare il cinquantesimo anniversario di sacerdozio del parroco. I lavori di restauro sono stati resi possibili dal sostegno dell’8 per mille, dal contributo della Fondazione Carispezia attraverso il bando “Conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio”, dalla donazione testamentaria della maestra Carla Luciani e dalle offerte dei fedeli. Per questo, monsignor Palletti ha inteso ringraziare la comunità tutta “per lo sforzo e per il sostegno profusi durante la durata dei lavori”. Don Giani ha a sua volta sottolineato le tante difficoltà tecnico–burocratiche affrontate in questi anni, ringraziando “tutti coloro che con il loro impegno e con la loro professionalità hanno permesso il successo dell’iniziativa”.



Hanno poi preso la parola il sindaco Andrea De Ranieri e il presidente della Fondazione Carispezia Matteo Melley. L’architetto De Ranieri, infine, ha illustrato le fasi, le attività e lo svolgimento dei lavori, che avevano preso avvio nel novembre scorso, mettendone in evidenza alcuni aspetti interessanti, quali il ritrovamento degli originali orologi sulla torre campanaria e l’esecuzione della maestosa croce collocata sul campanile.