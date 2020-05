Fiumaretta e Bocca di Magra, spiagge libere su prenotazione

Sarzana - Val di Magra - App per le prenotazioni delle postazioni, accessi controllati ma gratuiti. Sono questi i presupposti per la fruizione delle spiagge libere di Fiumaretta e Bocca di Magra su cui sta lavorando l'amministrazione di Ameglia che probabilmente già all'inizio della prossima settimana ufficializzerà le linee guida per la stagione balneare che dovrà convivere con le misure di contenimento del Covid-19.



“Sabato avremo un altro incontro ma ormai ci siamo – spiega a CdS il sindaco De Ranieri - stiamo per definire un piano di prenotazione con app sulle spiagge libere, più che per contingentare i numeri per fare in modo di avere postazioni, ciascuna per un tot di persone, e controllo degli accessi per gestire al meglio la situazione. Per quanto riguarda gli scogli siamo più orientati a lasciarli liberi, però è comunque tutto in divenire perché dovremo anche valutare una gestione particolare per quanto riguarda Punta Corvo”.

“Stiamo cercando di fare in modo che tutto possa essere gratuito – sottolinea il primo cittadino – o al massimo chiederemo un piccolo contribuito ma la volontà è quella di mantenere la gratuità delle spiagge libere, vedremo anche di coinvolgere associazioni di volontariato”.

In merito ai tempi De Ranieri precisa: “Ci siamo dati come termine quello del 15 giugno per essere pronti, entro fine maggio avremo le spiagge pulite quindi ci rimarrà il tempo necessario per mettere i cartelli e definire le cose. Ricordo – puntualizza ancora – che le spiagge sono aperte ma non per la balneazione questo deve essere chiaro per evitare situazioni spiacevoli: per il momento si può solo andare per fare il bagno e passeggiare ma non per prendere il sole”.



Infine per quanto riguarda l'accesso di residenti e non: “Avremo una 'corsia preferenziale' cercando di garantire con la gestione della app la presenza degli amegliesi che avranno la precedenza ma non abbiamo ancora stabilito le percentuali e in quali spiagge fare questo ragionamento. L'obiettivo – conclude De Ranieri – è quello di rimanere quanto più in linea con quanto fatto l'anno scorso, senza stravolgimenti, ad eccezione ovviamente di attenzioni e controlli dovuti all'emergenza. Tutte le iniziative saranno tese ad ovviare situazioni spiacevoli e al rispetto delle distanze, questo ci costerà comunque anche una cifra intorno ai trentamila euro”.