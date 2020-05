Fiumaretta conserva la sua Bandiera Blu, Bernava: "Riconoscimento importante"

Sarzana - Val di Magra - "Anche quest’anno le nostre spiagge rientrano nel circuito della Bandiera Blu di FEE Italia, un importante riconoscimento che ci continua a distingue in tema di ambiente e qualità". Così l'assessore all'ambiente del Comune di Ameglia Andrea Bernava, che aggiunge: "Sicuramente abbiamo ancora tante cose da fare ma la strada è quella giusta. Come prima cosa faremo il massimo per ripristinare l’ordine e la pulizia nelle nostre concessioni, benché il periodo non è assolutamente dei migliori su tutti i fronti; con la buona volontà riusciremo a ripartire, magari lentamente ma tornerà la normalità".