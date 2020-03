Fiori in cambio di un'offerta e una raccolta su gofundme per la Croce Rossa di Ameglia

Sarzana - Val di Magra - Fiori a offerta e una raccolta fondi su gofundme per dotare di più mascherine e altri strumenti per proteggersi gli operatori Croce rossa di Ameglia. Così gli abitanti e alcuni negozianti di quel territorio e della zona di Marinella hanno deciso di spendersi a sostegno dei militi impegnati in una battaglia difficilissima contro il coronavirus.

L’organizzazione delle raccolte è tutta la femminile e una delle sostenitrici racconta: “Lucia è la titolare del negozio la Rosa bianca, a Marinella, e ha aperto da poco. Non potendo aprire e non volendo sprecarli lasciandoli morire in negozio ha deciso di metterli a offerta. C’è un buon riscontro e ha raccolto in breve tempo 200 euro. Lara poi ne ha organizzata un’altra, su internet e sulla pagina gofundme. E’ ancora attiva ed è arrivata a circa 600 euro, sono arrivate donazioni anche dall’estero”.



“L’intento – spiega – è quello di raccogliere più soldi possibile per l'acquisto dei Dpi per la Croce rossa italiana di Ameglia, che sta uscendo molto e però sta esaurendo mascherine e tute a contenimento biologico, per i sospetti casi covid-19”.