Finale IBA Drink 2019, ecco chi ha vinto

Sarzana - Val di Magra - Si è conclusa la 7° Edizione del concorso IBA Drinks 2019, tenutasi quest’anno presso la cittadina di Sarzana, all”Hotel “Al Sant'Andrea”. Il concorso è stato come sempre organizzato dall’Associazione Italiana Bartender & Mixologist, quest’anno in collaborazione con Adesso Scuola e Tarros Group. L’evento è stato patrocinato dalla Regione Liguria ed è durato due giorni. La competizione era riservata agli allievi degli Istituti per i Servizi di Enogastronomia, settore sala e vendita e ben 30 scuole si sono sfidate in tre tappe in tutta Italia. Quella del 15 e 16 aprile era aperta solo alle 15 finaliste, provenienti da tutta Italia, dal sud al nord.



I partecipanti si sono cimentati sia in una prova teorica sia in una di pratica. Quest’ultima di difficoltà medio-alta, consisteva nel realizzare un cocktail IBA, misurato nei minimi dettagli dalla giuria. La giuria tecnica è stata organizzata da Domenico Buondonno (AIBM Campania), Dorinel Vincenzo (AIBM Liguria), Giuseppe Cabona (AIBM Liguria), Gabriele Pagano (AIBM Liguria) Giuseppe Tommasino (AIBM Campania). Inoltre alcuni allievi dell’IPSEOA “G. Casini”, hanno supportato lo staff tecnico nella preparazione.



Il concorso nell’organizzazione è stato curato dal Coordinatore Nazionale Angelo Desimoni e da tutto lo Staff AIBM Liguria Ovest, insieme ai docenti Rino Liparulo e Domenico Canfora del “Casini” della Spezia. Nella pomeriggio del 15 aprile, si ha dato inizio alla prima la prova pratica, che si è conclusa con una cena offerta da AIBM, preceduta, per chi voleva da una visita al centro storico di Sarzana. Il giorno 16 i ragazzi si sono sfidati di prima mattina nel Crucibarman con 71 domande da risolvere in massimo in 30 minuti. Successivamente si è svolta la seconda manche “shake&strain” e pausa libera con pranzo a Sarzana. Al rientro i partecipanti hanno partecipato allla Masterclass del Prof. Roberto Lauriana Esperto AIBM che ha spiegato la degustazione dei cocktail e la scheda di analisi estratta dal testo Il Manuale della degustazione dei cocktails, edito da Sandit.



Alla fine sono otto le scuole finaliste che si sono giocati i primi tre posti ed i risultati sono questi:



1 Posto: Bianca Di Lella, dell’Istituto Ferraris di Caserta (prof. Nicola Visca)



2 Posto: Alessia Fornaro, dell’Istituto Marco Polo di Camogli (prof. Antonio Soricelli)



3 Posto: Leonardo Vianello dell’Istituto Maffioli di Castelfranco Veneto (prof. Paolo Cavasin)



Per la parte teorica, i risultati sono i seguenti:



1 Posto: Bianca Di Lella, dell’Istituto Ferraris di Caserta (prof. Nicola Visca)



2 Posto: Andrea Michele Sileci dell’istituto K.Wojtila di Catania (prof. Massimo Pulvirenti)



3 Posto: Vanessa Fortunato dell’Istituto Datini di Prato (prof. Adriano Leonetti)