Fiera degli uccelli, Cittadini Consapevoli: "Incompatibile con società civile odierna"

Sarzana - Val di Magra - Ieri in occasione della Fiera degli uccelli e richiami vivi di Sarzana”, si è svolto il sit-in di sensibilizzazione “sull'utilizzo di questi animali che passano la loro esistenza nella prigionia di una gabbia le cui dimensioni sono di 25 cm larghezza, 30 cm lunghezza e di 25 cm di altezza. Animali che mai potranno conoscere il dono più prezioso che la natura abbia fatto loro: il volo. Riteniamo – spiga la sigla Cittadini Consapevoli che ha partecipato alla protesta - che una fiera nella quale vengono esposti animali prigionieri ed ogni genere di strumenti di tortura e sofferenza è incompatibile con la società civile odierna, nella quale sempre più persone hanno una maggiore sensibilità verso gli animali; e ciò che qualche decennio fa sarebbe stato comunemente accettato oggi non lo è più”.

“Eppure i richiami vivi continuano ad essere allevati, ad essere impiegati nella caccia da appostamento, continuano a vivere un’esistenza che non è vita !! in gabbie anguste, colme delle loro feci, nella penombra di uno scantinato, continuano ad essere sottoposti a muta artificiale, ad essere indotti a credere che la stagione dell’amore coincida con la stagione venatoria, continuano, appesi in batteria, a chiamare alla morte i propri fratelli!”.

“Pensiamo – concludono - che sia giunto il momento, alle porte del 2020, di voltare pagina, di evolversi in una società migliore più consapevole e rispettosa degli altri esseri viventi che abitano la terra insieme a noi, e questa fiera diventi un ricordo del passato. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato”.