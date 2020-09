Fiera annullata: "Impossibile evitare assembramenti"

Sarzana - Val di Magra - Ora è ufficiale, carta canta, e certo non è una bella notizia per gli appassionati: dopo aver rinunciato alla Rievocazione storica, Santo Stefano, per esigenze anti contagio, annulla anche l'edizione 2020 della Fiera di San Felice, inizialmente prevista per il 18 ottobre prossimo, e tutte le manifestazioni collaterali. L'amministrazione comunale ritiene che, in virtù del grande afflusso di persone che l'evento richiama ogni anno, nonché della conformazione delle aree interessante, che rendono “assolutamente impraticabile l'opzione del contingentamento degli ingressi”, sia impossibile evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale “con gravi rischi sanitari per tutti i partecipanti”, come si legge nell'ordinanza sottoscritta dalla sindaca Paola Sisti. Un provvedimento, si legge, legato anche a ulteriori due elementi: l'aumento dei contagi in corso nello Spezzino e la possibile recrudescenza prefigurata per l'autunno da parte della comunità scientifica.