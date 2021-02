Fidanzati e freschi sposi, incontro a Romito

Sarzana - Val di Magra - Il lungo tempo della pandemia solo in parte allontana i giovani dal formare una nuova famiglia. Continua così, anche in questo periodo, l’attività formativa l’ufficio diocesano di Pastorale della famiglia, guidato da don Roberto Poletti. Per domenica prossima alle 18, in particolare, l’ufficio invita tutti le coppie di fidanzati e gli sposi unitisi in matrimonio di recente a partecipare ad una Messa dedicata a loro che si terrà nella chiesa parrocchiale di Romito Magra, dove don Poletti è parroco e dove ci sono possibilità di parcheggio e, all’interno, di adeguato distanziamento sociale. La Messa sarà presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti.