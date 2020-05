Fibra ottica ad Ameglia: nuove coperture grazie al decreto cura Italia

Sarzana - Val di Magra - Nuove esigenze da parte delle famiglie che, costrette a casa per l’emergenza Covid-19, sono costrette a rivedere anche le modalità di lavoro. In molti si sono attivati per lavorare in smart working oppure a svolgere la didattica da casa

con i propri figli che, ormai quotidianamente, sono costretti a collegarsi in rete per poter seguire le lezioni on line. A questo proposito, grazie al decreto “Cura Italia”, Ameglia è stata oggetto di nuova copertura Internet con la nuova tecnologia veloce FTTCAB fino a 100/200 Mb in download. Sono stati predisposti diversi armadi in fibra che permetteranno ai cittadini amegliesi di essere raggiunti dalla connessione Internet veloce oppure migliorarla laddove già presente ma con prestazioni non adeguate.



Le zone interessate a questo aggiornamento sono la frazione di Cafaggio (coperta quasi totalmente) ed una parte di Montemarcello. "Un importante step che stavamo aspettando da tempo – spiega l’assessore Bernava – e che finalmente permetterà alle persone di potersi connettere più velocemente e quindi potersi adeguare anche alle necessità lavorative che il momento richiede. A breve verranno terminati anche i lavori a Bocca di Magra. Auspichiamo lo sblocco anche in altri punti del paese in maniera tale che possano essere coperte tutte le frazioni. Sarà nostra cura aggiornare i cittadini rispetto ai prossimi passaggi. Per poter sfruttare le prestazioni della connessione veloce sarà quindi possibile stipulare

autonomamente un contratto commerciale con i vari gestori di telecomunicazione.