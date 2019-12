Festa del socio e borse di studio BVLG: 500 persone per premiare gli studenti meritevoli

Sarzana - Val di Magra - Una grande festa al Cinema Moderno di Sarzana per la premiazione dei 110 studenti del territorio della Lunigiana. La Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana continua in questo modo a premiare l’impegno dei giovani del territorio. Premiati in totale quest’anno ben 355 studenti per circa 80 mila euro erogati da BVLG agli studenti meritevoli. Gli appuntamenti sul territorio della Spezia sono stati quelli di Borghetto di Vara, mercoledi 11 dicembre ore 18 Sala consiliare del Comune di Borghetto di Vara e di ieri per Sarzana e la Lunigiana, domenica 15 dicembre ore 10:30 Cinema Moderno. Giornata dedicata agli studenti ma con un cameo d’eccezione durante l’evento con la consegna del Premio all’Eccellenza 2019 che quest’anno è andato a Mario Andreoli ideatore del Presepe di Manarola che per la 58° volta ha acceso un’intera collina nel comune di Riomaggiore, alle Cinque Terre, con personaggi sempre. Mario Andreoli, 92 anni, inventore della natività luminosa più grande del mondo con i suoi 8 km di cavi elettrici, 17 mila lampadine, 300 personaggi a grandezza naturale fatti con materiali inutilizzati o riciclati. Dal 2007 il presepe è nel Guinness dei primati.



Le premiazioni si sono svolte alla presenza del CDA BVLG: Presidente, Enzo Stamati, Vicepresidente, Giuseppe Menchelli, Consigliere, Antonio Ruggieri, Revisore, Roberto Marrani, Direttore, Paolo Pelliccioni, Vicedirettore, Maurizio Adami, oltre che ai sindaci e deputati del territorio: Cristina Ponzanelli, sindaco di Sarzana, Leonardo Paoletti di Lerici, Paola Sisti di Santo Stefano Magra, Massimo Bertoni di Vezzano ligure, Daniele Montebello di Castelnuovo Magra, Alberto Battilani di Bolano, Matteo Cozzani di Porto Venere, Fabrizia Pecunia di Riomaggiore, Onorevoli Cosimo Ferri, Raffaella Paita, Manuela Gagliardi, Lorenzo Viviani, Senatore Stefania Pucciarelli, l’Assessore regionale Giacomo Giampedrone e per la Provincia Francesco Ponzanelli. Così il vicepresidente vicario BVLG Giuseppe Menchelli: "BVLG sempre presente per i giovani del territorio. Quest’anno a premiazione borse di studio, premi eccellenza, rosone d’argento, si aggiunge questa nuova importante iniziativa di alternanza scuola lavoro con il Chini Michelangelo".