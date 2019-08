Ferragosto con le docce sulla spiaggia libera di Marinella

Sarzana - Val di Magra - Con un po' di ritardo ma sono arrivate. Sulla spiaggia libera di Marinella la cui competenza è come noto del Comune di Sarzana, sono state installate nelle scorse ore le due docce a disposizione dei bagnanti che usufruiscono dei circa 350 metri di litorale. L'impianto è stato installato dalla ditta BB Service di Carrara per una spesa totale di quasi millecinquecento euro coperta dall'ente con la voce di bilancio relativa alle spese per il Demanio marittimo. Il tratto di spiaggia, nel quale il Comune si occupa anche di pulizia e salvamento, avrà così fino al termine della stagione un servizio in più per i bagnanti.