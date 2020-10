Farmafactoring vuole 22mila euro dal Comune: "Pretese infondate"

Sarzana - Val di Magra - Euro 22.663 più gli interessi. Questa la somma che la Banca Farmafactoring spa, con sede a Milano, vuole del Comune di Vezzano ligure, del quale ha chiesto la condanna dinanzi al Tribunale della Spezia. I soldi in ballo, sono rivendicati a titolo di crediti nei confronti dell'ente comunale ceduti alla stessa Banca Farmafactoring spa da International Factors Italia spa (per fatture di Edison energia spa) ed Enegan spa. Ma Palazzo civico è di avviso ben diverso e ritiene la pretesa “priva di fondamento, atteso che le fatture, cui i vantati crediti si riferiscono, sono state a suo tempo debitamente saldate dal Comune di Vezzano Ligure, come emerge dalla documentazione conservata agli atti dell’ente”, si legge nella deliberazione della giunta, guidata dal sindaco Bertoni, con cui il governo comunale ha autorizzato il primo cittadino a costituirsi in giudizio in Tribunale e ha nominato l'avvocato Bruno Cucchi, con del quale il Comune ha già sperimentato la professionalità, affinché tuteli gli interessi dell'ente.