Farmaci e spesa, Croce rossa Ameglia in aiuto a trenta famiglie

Sarzana - Val di Magra - La Croce Rossa di Ameglia è in prima linea per l'emergenza Coronavirus. L'associazione di volontariato è vicino alla popolazione grazie al servizio spesa a domicilio e prontofarmaco. Sono circa trenta le famiglie che stanno usufruendo dei due servizi messi a disposizione dal comitato locale della Croce Rossa di Ameglia. Un servizio reso possibile anche grazie alla disponibilità dei volontari temporanei scesi in campo per supportare i volontari del soccorso effettivi dell'associazione. I volontari temporanei attualmente sono ventitrè dei quali undici operativi. Il servizio è reso possibile grazie alla dedizione dei volontari dell'associazione con sede in Piazza Pertini a Fiumaretta, infatti, per espletare il servizio, la Croce Rossa mette in campo ogni giorno cinque volontari che riescono a soddisfare le richieste che pervengono quotidianamente. Le richieste per il servizio di consegna farmaci e spesa a domicilio giungono principalmente dagli over 65 e da persone non autosufficienti o immunodepresse. Chiunque avesse necessità nei comuni di Ameglia, Sarzana, Castelnuovo Magra e Luni può attivare la richiesta attraverso il numero 347 9823250 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 - 7 giorni su 7. I volontari, riconoscibili con uniformi, ritirano la ricetta o acquisiscono il numero NRE e si recano in farmacia. I medicinali vengono poi consegnati in busta chiusa all'utente, che provvederà a corrispondere l'eventuale costo anticipato al farmacista dai volontari. È disponibile anche un indirizzo di posta elettronica per eventuali comunicazioni in merito al servizio: prontofarmaco@criameglia.it.



L'attività dei volontari è resa possibile anche grazie alle continue donazioni che pervengono e permettono di acquistare i dispositivi di protezione individuale che consentono di svolgere i servizi in sicurezza. Le ultime donazioni sono giunte dalla Cooperativa di comunità Terre del Magra, associazione che punta a valorizzare la comunità e territorio del Magra attraverso la produzione di beni e servizi, e dal gruppo dei tifosi della gradinata della Carrarese Calcio che hanno spinto la solidarietà oltre i confini regionali. A entrambe le associazioni va un sentito ringraziamento da parte della Croce Rossa di Ameglia.