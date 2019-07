Farfalla dorata, Berrino: "Esperienza unica"

Sarzana - Val di Magra - “Ringrazio Pietro Tedeschi, Presidente del parco Montemarcello-Magra, per l'invito per assistere al fenomeno della 'Farfalla dorata'. Ho potuto così vivere un'esperienza unica al mondo in un luogo altamente simbolico. La 'Farfallla dorata' è esempio della conoscenza delle energie della terra e del cosmo dei nostri antichi progenitori. Un'emozione forte che questo angolo di Liguria trasmette in questo determinato periodo dell'anno. Consiglio a tutti di andare a vederla”. Così l'assessore regionale al Turismo, Gianni Berrino, dopo che ieri, in compagnia del presidente dell'Ente Parco Montemarcello-Magra Pietro Tedeschi e del sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, ha assistito al fenomeno archeoastronomico della “Farfalla dorata” sulle colline tra Lerici e Romito Magra.