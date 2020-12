Famiglie in difficoltà, un nuovo bando ad Arcola

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Arcola ha emesso un bando rivolto ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ed in stato di bisogno e stabilisce i requisiti soggettivi, i criteri, le procedure e le modalità per l’erogazione dei buoni spesa per generi di prima necessità.

Per generi di prima necessità si intendono i prodotti alimentari, per l'igiene personale, per l'igiene della casa e parafarmaceutici; sono escluse bevande alcoliche e tabacchi.

Il buono spesa è un titolo di acquisto spendibile negli esercizi convenzionati presenti nell’elenco predisposto dal Comune di Arcola che verrà pubblicato sul sito internet del Comune. Le domande scadono alle ore 12 di venerdi 18 dicembre 2020.