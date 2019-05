Fabbrica protagonista con la "Giornata della Prevenzione"

Novità di questa seconda edizione è l'area veterinaria con la presenza di una clinica che effettuerà visite direttamente sul posto per il benessere dei nostri animali.

Sarzana - Val di Magra - Seconda edizione della "Giornata della Prevenzione" il prossimo sabato 4 Maggio al centro commerciale "La Fabbrica" di Santo Stefano Magra. L'iniziativa si svolgerà lungo il Viale Pozzoli, adiacente alla struttura, a partire dalle 10 fino alle 19. "La Giornata della Prevenzione" è un evento nato per sensibilizzare i cittadini alla cura di se stessi, quindi sulla salute a 360° che coinvolgerà attività commerciali, enti locali, associazioni, fondazioni, figure professionali specializzate nel settore che avranno modo di far conoscere e provare i propri servizi, in forma del tutto gratuita.



Saranno a disposizione degli intervenuti, servizi come misurazione della glicemia, misurazione della pressione oculare per la prevenzione del glaucoma, visita ortottica, visita di prevenzione senologica, consulenza odontoiatrica, frequenza cardiaca, visita acustica, impedenziometria, valutazione baropodometrica, consulenza podologica, osteopatica e molti altri ancora. Sul posto sarà presente un'autoemoteca per la donazione del sangue.



L'idea è quella di dare la possibilità alle persone che si recheranno al centro di effettuare visite gratuite di prevenzione e controllo, ricevere indicazioni e consulenze ed assistere a conferenze, sostenendo così una campagna di informazione e diffusione a scopo sociale. Inquesto modo ogni attività partecipante avrà l'occasione di far conoscere i propri servizi e la propria professionalità che in altri casi non avrebbe avuto modo di presentare. L'obiettivo è quello di far vivere a chi parteciperà una giornata intensa che possa essere utile per la loro salute e per il loro benessere oltre a sensibilizzare i cittadini su un tema così importante molto spesso sottovalutato e lasciato al caso e solo neì momenti di bisogno. Novità di questa seconda edizione è l'area veterinaria con la presenza di una clinica che effettuerà visite direttamente sul posto per il benessere dei nostri animali.



Servizi gratuiti: Misurazione della pressione oculare per prevenzione glaucoma - Valutazione della degenerazione della macula - Visita ortottica - Visita acustica - Visita di prevenzione senologica - Visita di prevenzione oncologica patologia gastro intestinale - Misurazione della pressione - Misurazione della saturazione dell'ossigeno nel sangue - Frequenza cardiaca - Test glicemico - Valutazione baropodometrica - Consulenza podologica - Consulenza odontoiatrica - Consulenza osteopatica - Consulenza nutrizionale - Consulenza psicologica. All'interno dell'evento: Punto di donazione sangue con l'Avis - Provette per idoneità a diventare donatore - Tecniche di primo soccorso - Area conferenze - Area veterinaria.



Con la partecipazione di AIDO Provinciale della Spezia e di Santo Stefano AVIS S. Stefano Magra AISM A.F.A.P. Associazione "Il Mondo di Isa", Associazione LILT Sez. Prov. La Spezia, Centro Acustico LuniAudio, Centro Dentistico DentalPro, Medico Chirurgo Dott. Bianchi Claudio, Fondazione Telethon La Spezia, IAPB Italia Onlus, Nutrizionista Erika Perini, Pubblica Assistenza Croce Bianca di S. Stefano Magra, Pubblica Assistenza Croce Rossa di S. Stefano Magra, Pubblica Assistenza Croce Verde Arcola, Pubblica Assistenza Croce Verde Borghetto Vara, Pubblica Assistenza Sarzana, Podologo Vannini Gabriele, Palestra ForMe by SSD WeFit, Avo Centro Assicurativo Broker, Clinica Veterinaria 1-laziel.