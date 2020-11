Ex cava della Brina, Palazzo civico si prepara al Consiglio di Stato

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco di Santo Stefano, Paola Sisti, l'aveva annunciato: la battaglia legale sull'ex cava della Brina, a Belaso, sopra l'ex Vaccari, andrà avanti. Palazzo civico vuole provare a ribaltare la recente sentenza con cui il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha accolto il ricorso della Castagna Settimo srl contro l'ordinanza con cui la prima cittadina aveva stoppato i lavori di riempimento, questo sulla scorta di perizie realizzate dal perito del tribunale in seno all'incidente probatorio disposto dal Giudice per le indagini preliminari. In particolare, nell'ordinanza del maggio 2019 il sindaco Sisti aveva sancito “chiusura e divieto di accesso all'area di cantiere ex Cava Brina per motivi di pubblica incolumità”, legati a moventi strutturali e statici. Virgolettato che viene dalla delibera con cui, in questi giorni, l'amministrazione comunale ha deliberato di affidare all'avvocato Riccardo Birga, che segue per il Comune anche altre pratiche relative all'ex cava di serpentino, la prosecuzione della tenzone a base di carte bollate. Il legale spezzino avrà il compito di curare il ricorso in appello presso il Consiglio di Stato. La spesa complessiva prevista da Palazzo civico per questo incarico è pari a 12mila euro, da formalizzare con una successiva delibera contenente l'impegno di spesa.