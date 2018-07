Ex cava Brina, il comitato: "Riempimento ripartito, noi non molliamo"

Sarzana - Val di Magra - "Come presidente del 'Comitato di volontariato e tutela ambiente Ponzano e dintorni' mi rivolgo a tutti gli iscritti comunicando a loro che purtroppo malgrado il nostro lavoro che è stato fatto in questi due anni, periodo di lavoro intenso da parte dei nostri tecnici chimici, geologo, ingegnere e biologo, e non sto qui ad elencarli tutti, è stato deciso dalla magistratura la riapertura dell' ex cava della Brina con abbancamento di materiale per un'altezza di 1 metro e 50 su tutto il sito". Lo scrive in una nota Giovanni Rolando. "Il comitato - prosegue - non è stato avvertito da alcuno anche se l'argomento covava da tempo di questa operazione ne da parte di enti né da parte dell'amministrazione comunale per puro caso si è notato il via vai di camion pieni di materiale in direzione cava. Il direttivo del comitato con il sostegno degli iscritti non abbandona l ' impegno e si adoperano per non arrendersi a queste decisioni".

La notizia della ripresa delle operazioni è stata comunicata ieri con una nota

dal sindaco di Santo Stefano, Paola Sisti.