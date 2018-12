Esodo degli ebrei da Bocca di Magra, Comune premia tesi e ricerche

L'amministrazione di De Ranieri ha indetto un concorso che attribuirà due riconoscimenti ai migliori lavori che saranno presentati sul tema.

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Ameglia prosegue la sua opera di divulgazione e approfondimento di un fatto storico di grande importanza ma a lungo dimenticato. Si tratta del contributo che la popolazione diede all'esodo degli ebrei dalla Foce del Magra nelle fasi immediatamente successive alla seconda Guerra Mondiale. Fra il 1946 e il 1947 infatti dalle sponde del fiume 4.314 ebrei reduci dai campi di sterminio, principalmente di origine tedesca, polacca e ceca, salparono verso la Palestina grazie anche alla mobilitazione promossa da Ada Scarelli.

“Le navi per le partenze da Bocca di Magra – spiegava Paolo Bosso nel numero di febbraio di “Ameglia informa” - venivano allestite al Cantiere Lauro di Porto Venere e gettavano l'ancora tra Punta Bianca e la foce del Magra. E i barcaioli e i pescatori locali si resero subito disponibili a fare da tender, traghettando gli ebrei dalle passerelle alle navi. Intanto i carabinieri della stazione amegliese, con comprensione e umanità, facevano finta di non vedere. Tra il luglio e il settembre 1946 salparono da Bocca di Magra cinque navi, e nel 1947 i barcaioli amegliesi accompagnarono ebrei fino a Bogliasco e a Migliarino pisano, per altre due partenze. Complessivamente, in sette imbarchi, i traghettatori della foce del Magra trasportarono 4.134 sopravvissuti dell'Olocausto. Certo, quando gli ebrei arrivavano, la partenza non era istantanea. Così, per qualche giorno, venivano ospitati - spacciati per campeggiatori - in un campo elioterapico al Bagno Arcobaleno di Fiumaretta. Ci stavano giusto il tempo per dar loro qualche dritta sull'imbarco e sul viaggio”.



Una pagina che l'amministrazione guidata da Andrea De Ranieri vuole ora ricordare anche con un premio per chi svolgerà tesi di laurea o lavori di ricerca storica “discussi in università italiane o sostenuti da Istituti di ricerca oppure presentati da parte di Associazioni che abbiano elaborato in passato progetti di ricerca storica nell’ambito dell’Alyiah Bet, già conclusi o documentalmente ancora in itinere”. Gli elaborati dovranno pervenire al Comune entro il 30 agosto 2019 e successivamente un'apposita commissione valuterà le tesi concorrenti individuando, tra quelle meritevoli, le due a cui verranno assegnati i premi: il primo di 1.000 euro e il secondo di 500 euro.



Come spiegato nel regolamento “Saranno attribuiti punteggi maggiori alle tesi basati su testimonianza dirette e su documentazione inedita riguardante il territorio amegliese, sullo specifico tema sopraindicato. Altresì, la commissione, avrà la facoltà di valutare, tra le tesi concorrenti, l’elaborato che per originalità del tema trattato risulti meritorio di menzione speciale. Il Comune di Ameglia potrà riservarsi il diritto di pubblicare, integralmente o parzialmente, le opere vincitrici, con facoltà di chiedere agli autori eventuali rivisitazioni o riduzioni degli elaborati in chiave editoriale”. La Commissione sarà nominata prima della presentazione degli elaborati e vedrà la presenza di esperti in materia e di un componente dell'Amministrazione comunale.