Eretta in quarantena, Torri vicesindaco

Sarzana - Val di Magra - L'emergenza coronavirus non risparmia nemmeno la giunta Ponzanelli visto che da oggi il vicesindaco Eretta e altri sette membri degli uffici dei servizi sociali del Comune di Sarzana sono in quarantena per essere entrati in contatto con una persona risultata positiva. L'esponente della giunta non potrà quindi assolvere pienamente alle su funzioni fino al 17 marzo per cui il sindaco ha subito provveduto a nominare – per il periodo in questione – l'assessore Stefano Torri come vicesindaco mentre le deleghe di Eretta (sanità, politiche per gli anziani, politiche familiari, sociali e della casa) passano temporaneamente a Cristina Ponzanelli.

Intanto gli uffici dei servizi sociali e la struttura sono già stati sanificati e domani l'attività della Casa della salute proseguirà la sua attività sempre secondo le disposizioni previste dal decreto del Governo.



"Il virus Covid-19 può colpire chiunque: amici, parenti, colleghi e noi stessi - ricorda il sindaco Ponzanelli -. È essenziale per ognuno il rispetto rigoroso delle misure di autoprotezione e in questa fase eccezionale il sindaco e il vicesindaco devono essere nel pieno delle loro funzioni. Non possiamo permetterci, nei confronti dei cittadini, neppure una giornata di incertezza: l'attività amministrativa deve essere garantita e andare avanti sempre, specie in un momento come questo. Ringrazio Costantino Eretta e Stefano Torri per la responsabilità istituzionale con cui hanno affrontato questo momento, da una parte rinunciando e dall'altra accettando temporaneamente le funzioni di vicesindaco".