Eretta: "Inevitabile che in questa fase entrambi gli ospedali siano operativi"

Sarzana - Val di Magra - “Era impensabile poter dedicare un ospedale interamente alla gestione dell'emergenza Covid 19, i casi sono comparsi progressivamente e si sono espansi ma nell'arco di pochi giorni, avremmo dovuto chiudere un Pronto Soccorso e smistare tutte le persone. La teoria è una cosa, la realtà delle corsie è un'altra”. Così a CdS il vice sindaco e assessore alla sanità di Sarzana Costantino Eretta, medico impegnato in prima linea all'ospedale San Bartolomeo con tutto il personale che sta fronteggiando la diffusione del virus. “Al Sant'Andrea abbiamo il Pronto Soccorso di riferimento e il trauma center, la rianimazione con più posti letto e le malattie infettive che nella prima fase hanno gestito l'epidemia. Ingigantendosi il problema – sottolinea – è stato necessario reclutare anche ulteriori spazi e non c'è state nemmeno la possibilità di ragionare su un ospedale o l'altro perché i numeri non lo permettevano, solo nella giornata di ieri nei due ospedali abbiamo avuto una trentina di ricoveri. Inoltre – aggiunge Eretta – fino a quando non sono state introdotte le misure restrittive le persone si recavano in modo autonomo al pronto soccorso con ogni tipo di sintomo, in alcuni casi lo fanno ancora oggi e non si possono fermare. Inoltre non sarebbe stato facile riorganizzare il servizio di trasporto da un ospedale all'altro. Stiamo facendo il possibile e in questa fase è normale che entrambi gli ospedali spezzini siano attivi”.



Per quanto riguarda il San Bartolomeo come è cambiata la sua attività in questi giorni di emergenza?

“Abbiamo dovuto differenziare di fatto tutto l'ospedale con il Pronto Soccorso diviso con tenda, accesso pulito per i pazienti e per i codici Covid. All'interno tutte le strutture hanno dovuto accogliere il carico dei positivi e le attività di chirurgia, urologia e in parte ortopedia sono state sospese per consentire l'utilizzo dei posti letto e la ridistribuzione del personale medico e infermieristico perché ora la priorità è l'assistenza dei pazienti. I tre reparti citati sono di fatto diventati “covid” e sono gestiti come un reparto multidisciplinare con ricoveri che arrivano anche da medicina, geriatria e pneumologia oltre che da quelli di appartenenza. Aumentando notevolmente la richiesta di poti letto ci siamo dovuti riadattare, per questo sono stati aggiunti altri posti in rianimazione e in dialisi per i pazienti positivi. Stiamo allestendo anche un altro reparto, ammesso che si possa reperire nuovo personale. Qualcuno ha parlato anche degli ex ambulatori del Don Gnocchi ma non hanno le attrezzature minime e non ci sarebbe stato comunque il tempo per organizzarli, fino alla settimana scorda la gente andava a correre. Il caso della Spagna è emblematico: ci sono tremila morti e persone nei corridoi, noi non abbiamo messo a terra nessuno”.



Personale che è esposto costantemente anche al rischio di contagio

“Ci sono persone che si sono già ammalate e altre che si stanno sottoponendo ai tamponi, la maggior parte del personale è in forze ma in un momento delicato come questo anche l'assenza di due persone complica ulteriormente tutto il lavoro. Stiamo utilizzando tutti gli infermieri, anche quelli che erano ai prericoveri e quelli delle specialistiche ambulatoriali”.



A livello territoriale, al di fuori dell'ospedale, come vi state riorganizzando?

“A quelle dell'ospedale si aggiungono le problematiche del territorio perché abbiamo pazienti in dimissione ai quali dobbiamo garantire l'assistenza e con Asl stiamo valutando di fare una rsa per pazienti covid o non autosufficienti. Sta cambiando tutto e dobbiamo ragionare sulle nuove priorità, abbiamo casi di famiglie che magari hanno un figlio pronto per essere dimesso e una madre ricoverata in malattie infettive e c'è bisogno di garantire assistenza. A livello cittadino infine sto cercando di avere informazioni quotidiane e aggiornamenti da tutte le strutture, non solo la casa di riposo Sabbadini ma anche Missioni e case famiglia, stiamo facendo uno sforzo ulteriore per essere pronti ad effettuare monitoraggi in qualunque momento. Abbiamo anche fatto controllare tutti i defibrillatori perché tutto deve funzionare e non possiamo permetterci che si blocchi qualcosa”.



All'interno della Rsa Sabbadini com'è la situazione?

“Oggi sono stati eseguiti i tamponi a tutti gli ospiti e ai lavoratori, come abbiamo chiesto con il sindaco Ponzanelli nei giorni scorsi. Coopselios ci ha rassicurato che, nonostante il momento straordinariamente difficile, il personale della struttura sarà potenziato per garantire il miglior servizio possibile agli ospiti, senza rinunciare alla messa in atto delle misure atte ad arginare la diffusione del virus. L'operatrice della cooperativa Elleuno, entrata in contatto con un soggetto affetto da Covid-19, si trova in isolamento, così come le sue colleghe secondo tutti i protocolli sanitari".