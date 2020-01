Epifania, Pompieropoli arriva a Fiumaretta

Sarzana - Val di Magra - Un pomeriggio di festa dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni dove, assieme al corpo dei Vigili del Fuoco della Spezia, si imparerà cosa significa fare il pompiere. Percorsi ad ostacoli, scale, teleferica, arrampicate, asse di quilibrio ed altre “difficoltà” da superare significherà divertisti cercando di capire, assieme ai genitori ed ai pompieri, come gestire alcune situazioni e superarle mantenendo la calma. Accadrà il prossimo 6 gennaio. "Un’occasione davvero importante della quale andiamo molto fieri – racconta il sindaco Andrea De Ranieri – accogliere Pompieropoli ci rende molto felici soprattutto perché saranno coinvolti bambini e famiglie. Sarà una giornata all’insegna del divertimento e del volontariato poiché, oltre ai Vigili del Fuoco, che ringrazio in modo particolare per la disponibilità e per il tempo che dedicheranno all’evento, saranno presenti i volontari della Protezione Civile di Ameglia, Croce Rossa Italiana (sezione Fiumaretta), Avis e Aido Ameglia, Proloco di Ameglia, Vivere Fiumaretta e Cooperativa Terre del Magra. Piazza Pertini, a Fiumaretta, si trasformerà in un vero e proprio campo di addestramento per piccoli pompieri quindi, assolutamente vietato mancare".



Si inizierà alle 14 e fino alle 18.30 circa, la partecipazione è totalmente gratuita e nel pomeriggio i bambini potranno fare merenda con torte ed altre specialità caserecce offerte da Proloco di Ameglia e Vivere Fiumaretta. Alle 16 arrivo della Befana con una sorpresa speciale per tutti i bambini. "Confermo le parole del Sindaco – conclude l’assessore al Turismo Serena Ferti – per noi è un privilegio accogliere queste manifestazioni. Ringrazio di cuore i Vigili del Fuoco e tutti i volontari che saranno presenti, sottolinenando quanto il loro lavoro sia fondamentale nel quotidiano". Appuntamento, quindi, Lunedì 6 Gennaio alle ore 14 in Piazza Pertini a Fiumaretta. Sarà possibile parcheggiare nel parcheggio, aperto per l’occasione, in Via Baban. Il transito delle auto sarà interdetto, dalle 14 alle 19, nell’ultimo tratto di Via Baban (le auto che dovranno recarsi in Via Ratti sarnno deviate prima in Via Noce). Divieto di transito, sosta e fermata in tutto il perimentro di Piazza Pertini. Seguite info e aggiornamenti su: fb: ViviAmeglia – www.viviameglia.it