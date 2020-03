Emergenza coronavirus, polo pedagogico "Santa Luisa" scrive al sindaco

Sarzana - Val di Magra - “Le chiediamo di voler intervenire anche a favore delle famiglie frequentanti i nostri servizi, asilo nido accreditato e scuola dell'infanzia paritaria, che da sempre rendono alla città di Sarzana un importante servizio educativo”. È quanto scrive il personale del Polo pedagogico educativo La Palazzina “Santa Luisa” nella lettera inviata al sindaco Cristina Ponzanelli in merito allo scenario delineato dall'emergenza coronavirus.

“Nei mesi scorsi – scrivono – più volte abbiamo potuto apprezzare la sua sensibilità nei confronti del servizio scolastico e di noi scuole paritarie, anche nella gestione delle emergenze quali allerta meteo e l'attuale emergenza epidemiologica del Covid-19. Leggendo la difficoltà che deriva da questa situazione anche questa volta la sua amministrazione ha palesato la disponibilità a sostenere le scuole, nello specifico facendosi carico delle spese delle famiglie i cui figli frequentano l'asilo nido Tendola. Questa misura – si legge ancora – unita a quella della Regione Liguria che prevede un sostegno economico per l'accudimento dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici, è una decisione di elevato valore sociale. Ascoltando quotidianamente le nostre famiglie – concludono – ci rendiamo conto di quanto tutto questo sia necessario, ma la nostra realtà economica non ci permette di trovare le giuste risposte come ad esempio azzerare le quote di frequenza”.