Emergenza coronavirus e assistenza minori disabili: "Le istituzioni ci aiutino"

Sarzana - Val di Magra - ?L’odV "Insieme per i diritti dei nostri figli", in relazione all’emergenza corona virus ed in conseguenza della prolungata chiusura delle scuole, rileva una grave situazione delle famiglie con minori disabili a carico. "Questi bambini e ragazzi, senza sostegno e senza assistenza, rischiano di perdere giorni, settimane, se non mesi, preziosissimi. Inoltre diverse famiglie sono in estrema difficoltà sia dal punto di vista lavorativo che della gestione quotidiana, vedendosi aumentare le criticità di ogni giorno già segnate dalle esigenze di un minore disabile. Per tali motivi "Insieme" ha promosso la richiesta di un intervento delle istituzioni (amministrazioni provinciale e comunali) attraverso gli assistenti alla persona e gli educatori (normalmente impiegati in ambito scolastico). Ove disponibili, gli educatori potrebbero svolgere il loro lavoro al domicilio delle famiglie interessate. Tale intervento risolverebbe anche il disagio attuale di tale categoria di lavoratori che in tal modo potrebbero continuare il loro operato ed essere retribuiti regolarmente".