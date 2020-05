Emergenza Covid, dal Governo 416mila euro per il Comune di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Ammonta a 416.230,32 euro la somma versata ieri nelle casse di Sarzana dal Governo nell'ambito delle misure per i Comuni inserite nel Decreto Rilancio che prevede un Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali. Il ministero dell'Interno ha infatti disposto il pagamento della quota pari al 30% spettante a ciascun comparto anche in relazione alle minori entrate dovute all'emergenza Covid-19. Somma quest'ultima che l'assessore comunale al bilancio Baroni aveva recentemente stimato fra un milione e mezzo e due milioni di euro ma che potrebbero anche essere superiori.

L'importo pagato ieri – e ufficializzato dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – è stato calcolato 'in proporzione alle previste tipologie di entrate al 31 dicembre 2019, risultati dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici”. Come riporta il Viminale le 'risorse previste dall’art. 106, comma 1, del decreto “rilancio” sono erogate in acconto per una somma pari a complessivi 900 milioni di euro per i comuni e a complessivi 150 milioni di euro per province e città metropolitane'.



Sul cospicuo versamento effettuato dal Governo è intervenuta anche l'esponente dell'opposizione Casini (Italia Viva) che nelle ultime settimane aveva portato in consiglio anche la questione riguardante i risparmi sui mutui dell'ente. “Sono arrivati nelle casse comunali 416.230,32 euro – ha affermato – il restante 70% arriverà entro il 10 luglio. È tutto vero e stiamo parlando di risorse immediate che il comune ha, che deve assolutamente utilizzare e che si vanno ad aggiungere ai 151.000 euro già disponibili dalla rinegoziazione dei mutui effettuata con cassa depositi e prestiti. L’ho già detto, ma lo ricordo, l’ente non dovrà pagare per tutto il 2020 la quota capitale dei mutui in essere. E a quelli che l’ente non dovrà sostenere grazie alla sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui con Credit Agricole”. “Se andasse bene, così come mi auguro, nella migliore delle ipotesi si parla di un risparmio di 1 milione 175 mila euro ma anche alle migliaia di euro di risorse che il comune non ha speso per le iniziative previste nei mesi di febbraio marzo aprile e maggio e che, ovviamente, non si sono potute svolgere.

Se ancora non l’avessero capito torno a dire al sindaco e alla giunta che c’è un urgente bisogno di utilizzare questi soldi: per misure a favore delle famiglie sarzanesi, delle attività commerciali e delle associazioni, oltre che per la ripartenza della nostra città. Non esiste un’idea propositiva, solo inspiegabili “NO” ad ogni tipo di proposta. Basta con la storia del “non abbiamo soldi” perché non è più credibile. I soldi ci sono e ci saranno, molti in dirittura d’arrivo. Bisogna solo volerli utilizzare”.



“Capiamo lo sforzo tutto politico - replica l'assessore al bilancio Baroni - della consigliera Casini di trasformare l'emergenza pandemica nella visione di un'inaspettata opportunità e proprio per la nostra Città, ma si scontra con una realtà dei fatti che raccontano molto bene proprio i suoi compagni di partito e di area politica che vestono i panni di amministratori e non di oppositori come lei. Quello di cui parla è l'acconto delle misure a favore degli enti locali varate dal recente DL Rilancio e soltanto destinate a compensare le minori entrate, che proprio ieri in un confronto con il Premier Conte i vari sindaci Sala di Milano, Appendino di Torino, Raggi di Roma, De Magistris di Napoli e tanti altri rappresentanti di comuni amministrati dal suo stesso colore hanno definito una semplice presa in giro, o un'aspririna a far fronte di una malattia mortale e che sono pronti a consegnare le chiavi delle Città al Premier. Le nostre previsioni ottimistiche parlano di circa due milioni di euro in meno di entrate, ne sono arrivati ad oggi soltanto un acconto a copertura di 400mila. Ringraziamo la Casini per gli sforzi - aggiunge - ma non è proprio Sarzana su cui peraltro pesa un'eredità di debiti ben più grave della media nazionale il Bengodi a confronto di tutte le altre Città d'Italia che annunciano già di tagliare servizi essenziali come la luce pubblica, come dichiarato da Raggi e Sala. Come Presidente della Commissione Bilancio ci aspetteremmo uno sforzo in più per assimilare questi concetti banali. La Casini affianchi tutti gli enti locali in questi sforzi e in queste richieste, facendo un bagno di realtà e apprezzando gli sforzi di questa Giunta che, per esempio, sul COSAP ha fatto molto di più di quanto lei stessa ha proposto.”