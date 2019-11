Efficientamento energetico: giunta Ponzanelli investe sugli impianti sportivi

Sarzana - Val di Magra - Lo stadio comunale Miro Luperi, lo stadio Berghini e la tensostruttura Bologna: sono queste le strutture sportive sulle quali l'Amministrazione Ponzanelli ha investito 96mila euro.



Gli interventi, tutti a costo zero per il Comune di Sarzana, sono interamente finanziati dal MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico) grazie alla capacità dell'amministrazione sarzanese di intercettare fondi statali e “dirottarli” sugli impianti sportivi, da anni in attesa di manutenzione straordinaria.



Con delibera n.281 infatti la Giunta comunale ha approvato la variazione di Bilancio per accogliere il contributo ministeriale da 130mila euro concesso per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile a favore dei Comuni secondo quanto previsto dall’art. 30 del DL Crescita.



“Siamo molti attenti alle opportunità che ci consentono di accedere a finanziamenti per realizzare interventi necessari alla nostra comunità - spiega l'assessore allo sport e lavori pubblici Barbara Campi -. Questi 130mila euro vanno a implementare gli investimenti, già previsti a Bilancio, per l'efficientamento energetico del patrimonio comunale. In questo caso, su mia indicazione come assessore di riferimento, abbiamo scelto di puntare sulle strutture sportive perché consideriamo lo sport, come previsto nel nostro DUP (Documento Unico di Programmazione), un essenziale motore di salute e strumento sociale di aggregazione: opere di manutenzione straordinaria che seguono l'obiettivo di far svolgere le attività sportive in condizioni di maggiore vivibilità e, soprattutto, igiene e sicurezza”.



Dopo un esame delle richieste e delle segnalazioni pervenute, fin dallo scorso 31 ottobre sono stati quindi affidati i lavori per il rifacimento dell'impianto dell'acqua calda sanitaria sia allo stadio Berghini che allo stadio Luperi, dove il secondo spogliatoio è privo del servizio da anni. Per quanto riguarda la tensostruttura Bologna, si procederà invece alla sostituzione delle luci esistenti con 28 corpi illuminanti a led.

Le risorse residue, pari a 34mila euro, saranno impegnate su altre priorità entro il 31 dicembre 2019, come da proroga di scadenza del bando MISE.