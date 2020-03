Educatori a domicilio e rette dell'asilo nido pagate dal Comune

Sarzana - Val di Magra - Educatori di sostegno a domicilio per gli alunni sarzanesi di scuola di infanzia, elementari e medie. Lo ha deciso l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Cristina Ponzanelli, in modo da consentire a questa categoria di bambini e ragazzi una piena fruizione della telescuola avviata in questi giorni per far fronte alla chiusura delle scuole (fino al 15 marzo, decisione nazionale) a causa della situazione coronavirus. Il sostegno è fornito dai Servizi sociali attraverso la Cooperativa Lindbergh. E ancora, come annunciato stamani a Palazzo civico nel corso di una breve informativa per la stampa, sarà il Comune di Sarzana a farsi carico delle rette per le tre settimane di asilo Tendola non fruite dai bambini a causa della situazione emergenziale, sgravando quindi le famiglie dalla spesa per un servizio non fruito. Si tratta indicativamente di 4-5mila euro messi sul tavolo da Palazzo civico a questo fine. La sindaca ha inoltre spiegato che, in osservanza del Decreto presidente del consiglio, valevole fino al 3 aprile, non si terranno mercati straordinari (come quello del Forte o quello piemontese) e fiere (quella delle Nocciole viene quindi rimandata ai prossimi mesi), mentre il mercato ordinario – in linea con l'interpretazione già data a fine febbraio dalla Regione – potrà svolgersi, ma gli operatori dovranno mettere in pratica le norme sul contenimento del virus (sostanzialmente quelle sulle distanze minime di sicurezza), facendo in modo che le osservino anche gli utenti dell'evento. I mercati ordinari vengono generalmente ritenuti più sicuri perché tendenzialmente non richiamano persone da fuori, quindi potenzialmente da zone a rischio.