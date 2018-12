Ecco le ringhiere per l'argine, cantiere Sanlorenzo pronto a partire

Sulla sponda del Magra proseguono i lavori per l'installazione dei parapetti. Giampedrone: "2019 anno del salto di qualità", a settembre al via anche il cantiere di Pantalè.

Sarzana - Val di Magra - Si concluderà entro la fine dell'anno l'installazione delle ringhiere lungo l'argine del fiume a Bocca di Magra, avviata grazie ad una parte del fondo strategico regionale che era stato affidato al Comune per l'abbellimento e la riqualificazione urbanistica delle nuove arginature. Intervento che a fine gennaio sarà completato anche sul lato di Fiumaretta, per un totale di circa centomila euro scorporati dai 450mila iniziali. “Quando abbiamo affrontato l'argomento – ha spiegato stamani l'assessore regionale Giampedrone – la difesa del suolo si è posta il problema della mancanza delle ringhiere che non erano state inserite nel progetto precedente. Una delle tante carenze tecniche che abbiamo dovuto colmare”. I restanti 350mila euro saranno utilizzati come noto per la riqualificazione che prevederà giardini pubblici, illuminazioni, percorsi pedonali e aree giochi che potrebbero essere consegnati entro l'estate 2019.



“Questa è la partita più importante – ha sottolineato Giampedrone, accompagnato da De Ranieri, Bernava, Bernardini e tecnici – a cui si aggiunge il progetto di riqualificazione generale per altri cinquecentomila euro comprendente l'illuminazione completa. Andremo a chiudere un discorso aperto dai primi anni Duemila e che vedrà la partenza del cantiere di Pantalé di cui ieri abbiamo chiuso l'istruttoria della via. Si tratta di un'opera da 4,8 milioni che mandiamo in gara subito e che potrebbe partire a settembre 2019. A questo – ha aggiunto l'assessore regionale – si aggiunge il progetto di SanLorenzo che era rimasto fermo lì per una decina di anni. C'è stato un accordo storico e dal valore enorme che già entro Natale potrebbe vedere il primo “colpo di benna”. Chiudiamo ora Pantalè perché nel primo progetto non esisteva con l'obiettivo di completare tutte le opere di difesa del suolo e allo stesso tempo di dare a due delle frazioni più belle della Val di Magra un aspetto adeguato con un investimento di circa un milione di euro”.



“Sul lotto 4 per dieci anni l'amministrazione non ha portato avanti alcun dialogo – ha evidenziato l'attuale sindaco De Ranieri – noi abbiamo rimesso in pista il discorso altrimenti non sarebbe stato possibile chiudere per la zona artigianale e per l'investimento di SanLorenzo”. L'assessore Bernava ha poi ricordato: “Su Poggio Scava non era previsto alcun intervento ma grazie al finanziamento regionale per la progettazione entro fine anno andremo a presentare ai residenti una prima bozza per l'autoprotezione. Complessivamente andremo fra un milione e mezzo e due milioni”. “Altro discorso sarà quello della manutenzione – ha concluso Giampedrone tornando agli argini – il Comune da solo non ce la può fare e per questo credo che il Canale Lunense debba cambiare pelle e diventare un organismo di difesa del suolo. La mia proposta di modifica di assetto che presenterò nei prossimi mesi va in questo senso, il Canale così com'è non vuol dire niente, può contribuire a manutenzione ordinaria e straordinaria per questi interventi. Il 2019 sarà un anno nel quale si farà un grande salto di qualità per la difesa e per l'aspetto di Fiumaretta e Bocca di Magra”.