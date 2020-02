Ecco i fondi per l'idrovora di Marinella e la riduzione del rischio idraulico

Sarzana - Val di Magra - “Grazie ai sindaci di Ameglia, Luni e Sarzana per la lungimiranza e la fattiva collaborazione, e grazie alla Regione per i due milioni e mezzo di fondi”. Così Francesca Tonelli, presidente del Canale Lunense durante il sopralluogo di questa mattina presso l'idrovora di Marinella che sarà al centro del progetto di riduzione del rischio idraulico residuo e di aumento della 'resilienza' per lo smaltimento delle acque medie, anticipato da CdS in ottobre (qui).



Ormai vetusto e danneggiato dalla mareggiata dell'ottobre 2018, l'impianto – che nel 2019 ha comunque pompato oltre due milioni di metri cubi di acque meteoriche – subirà importanti interventi che per il primo lotto (oggetto del finanziamento regionale) prevedono il raddoppio delle pompe, la ristrutturazione del bacino di carico, un miglior collegamento con l'altro impianto idrovoro di Luni Mare e lo scarico in mare in sostituzione di quello attuale che arriva direttamente in spiaggia.



“Tutte le parti in causa hanno subito colto l'importanza del progetto – ha aggiunto Tonelli – che risponde a pieno alle esigenze del Consorzio e del territorio. Oltre ai comuni ringrazio anche gli operai attivi a qualsiasi ora anche durante le allerte”. “Entro il 30 settembre dovremo provvedere all'affidamento del contratto per i lavori – ha aggiunto il vice presidente Lucio Petacchi – ma contiamo di concludere l'iter anche prima. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto finora, stiamo iniziando ad intervenire in modo pragmatico e concreto per dare sicurezza alla piana in caso di allerta ed eventi atmosferici importanti”.



“Abbiamo dovuto convincere il governo centrale – ha aggiunto l'assessore regionale alla difesa del suolo Giampedrone - sull'importanza dell'intervento sui territori per dare risposte concrete alle emergenze. Questo è un intervento storico pensato in pochi mesi e subito messo a regime. Da parte della Regione c'è stato anche un bel segnale istituzionale visto che dei 142 milioni assegnati ai comuni per la messa in sicurezza in “tempi di pace” 3 e mezzo arrivano in Val di Magra. Un provvedimento basato su tre annualità con alcuni progetti già pronti per essere cantierati nel 2021 come quello presentato da Luni”.



“A Marinella non sono mai arrivati due milioni e mezzo di soldi pubblici – ha sottolineato il sindaco di Sarzana Ponzanelli – e sono particolarmente felice. Questo progetto riguarda tutto il territorio e non solo la città, si lavorerà per eliminare il rischio idraulico e regimentare le acque medie. Una svolta storica”. “E' stato fatto un ottimo lavoro di squadra – ha osservato invece Alessandro Silvestri, sindaco di Luni e membro della deputazione del Consorzio di bonifica – tutto il progetto è stato predisposto in brevissimo tempo e ringrazio la Regione per la sua presenza e la struttura del Canale Lunense per la rapidità. Per noi questo è un progetto importantissimo anche perché se l'impianto (gestita in precedenza da Marinella Spa) non funzionasse Luni Mare andrebbe sott'acqua. Per la frazione – ha concluso – abbiamo già un progetto approvato”.

Il secondo lotto dell'intervento presentato dal Canale Lunense, di importo pari al primo, prevede fra le altre cose anche la realizzazione di una cassa di laminazione a breve distanza dall'idrovora.