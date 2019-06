E' tutto pronto per la decima edizione di "Benvenuto Vermentino"

Nel prossimo weekend torna l'appuntamento con le etichette liguri, toscane e sarde.

Sarzana - Val di Magra - L’8 e il 9 giugno si terrà, nell’antico borgo di Castelnuovo Magra, la decima edizione di Benvenuto Vermentino, la grande manifestazione enoculturale dedicata ai maggiori produttori di vino tra Liguria, Toscana e Sardegna.

Due giorni in cui sarà possibile conoscere le cantine e degustare oltre cento etichette di vini. Durante il fine settimana, infatti, saranno organizzati incontri, laboratori, cooking show e degustazioni guidate.



Nel centro storico, gli atri dei palazzi storici di via Dante ospiteranno i produttori di Vermentino e, in Piazza Querciola, i visitatori troveranno stand di produttori di olio d’oliva e di altri prodotti tipici locali, come miele, prosciutta Castelnovese, Lardo di Colonnata, formaggi e salumi della Val di Vara.



Nel giardino di Palazzo Amati, l’Enoteca Regionale della Liguria in collaborazione con Agriservice, con i Consorzi di Tutela dell’Olio DOP Riviera Ligure e del Basilico Genovese DOP, organizzeranno laboratori per bambini e adulti.



Vari saranno gli intrattenimenti musicali che accompagneranno il pubblico durante le due giornate, che si concluderanno con il concerto dei Kinnara domenica sera alle 21.00, con un viaggio nelle canzoni di Fabrizio de Andrè.



La manifestazione sarà anche l’occasione per ammirare le bellezze del borgo ligure e la mostra Pepi Merisio. Il Gioco alla Torre del Castello dei Vescovi di Luni. In esposizione circa 50 fotografie in bianco e nero e a colori di varie dimensioni, che raccontano con delicatezza e poesia il tema del gioco. Gli scatti, che vanno dal 1950 al 1989, colgono la dimensione senza tempo dell’aspetto ludico nelle diverse situazioni della vita quotidiana.



Sarà possibile raggiungere il Centro Storico per mezzo del bus navetta gratuito messo a disposizione dall’amministrazione comunale di Castelnuovo Magra.