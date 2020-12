E' partito da Marinella il censimento degli alberi sarzanesi

Sarzana - Val di Magra - E' iniziato questa mattina a Marinella il censimento informatizzato del verde voluto dal Comune di Sarzana per valutare le condizioni fitostatiche di circa 500 piante presenti sul territorio comunale. L'obiettivo dell'ente – alla luce anche di alcune cadute verificatesi negli scorsi mesi – è infatti quello di verificare le condizioni di salute degli alberi e pianificare eventuali interventi per il loro mantenimento o valutarne la sostituzione, sempre scongiurando il rischio di cadute.



Quello avviato oggi ditta specializzata TreeLab di Pisa è il primo censimento svolto da Palazzo Roderio che permetterà di avere un quadro più nitido della situazione. Il piano di lavoro prevede fra le altre cose l'identificazione di ciascun esemplare, i rilievi fotografici, il tagging con etichette plastificate e la georeferenziazione degli esemplari e prove di tenuta per quelli ritenuti potenzialmente pericolosi.

Sempre nell'ottica di valorizzazione del verde pubblico nei mesi scorsi la giunta – anche in questo caso su proposta dell'assessore Campi – aveva avviato l'iniziativa che prevede la messa a dimora di un nuovo albero per ogni nuovo nato.