E' online "ilovesarzana" nuovo sito turistico della città

Sarzana - Val di Magra - Si chiama “ilovesarzana” il nuovo sito dedicato alla promozione turistica della città online da questa mattina. Affidato con gara alla ditta Cube Service, il nuovo portale si presenta con una veste grafica moderna, accattivante e capace di guidare il navigatore fra le bellezze e le attrattive di Sarzana. Ispirato dalle migliori esperienze nazionali e internazionali di marketing territoriali, il sito è stato elaborato secondo gli ultimi principi della user experience, in modo da facilitare la navigazione e raggiungere gli obiettivi di promozione della città, “ilovesarzana” è ottimizzato per mobile iOS e Android.



Il nuovo sito, dinamico e in continua evoluzione, va a colmare l'assenza di un canale informativo pensato appositamente per il web e per il turista, che possa aggiornarsi senza soluzione di continuità con tutti gli eventi, opportunità e caratteristiche che la Città di Sarzana ha da offrire al pubblico, inclusa la sua centralità geografica e vicinanza ad altre mete turistica di grande attrattività e interesse che può costituire un ulteriore incentivo a vivere la città. Pubblicato in italiano, è già in elaborazione la versione inglese e l'obiettivo è riprodurlo in un numero di lingue sempre maggiore, guardando alle diverse nazionalità dei turisti interessati alla nostra città.



“ilovesarzana.com” andrà infatti a integrare le notizie già presenti sul web-site istituzionale dell'ente, ma in più offrirà approfondimenti sulla storia di Sarzana sui suoi monumenti, sulle opere d'arte, sui musei, sulle dimore storiche, sugli eventi e tutto ciò che può servire a chi vuole scoprire la città. Per la prima volta il visitatore potrà trovare suggerimenti e consigli utili per organizzare la visita della nostra città, proposta come baricentro e punto di riferimento anche per “visite allargate” nei dintorni con la sezione around me.

Non solo, il sito promozionale sarà al centro di un piano di marketing territoriale che lo propone come uno dei canali di comunicazione che potranno incrociarsi e valorizzarsi a vicenda, adattandosi tra loro alle caratteristiche dell'utente. Sarà così possibile promuovere le stesse informazioni ma usando canali e linguaggi diversi tra i social network, nel sito promozionale o istituzionale, come per i singoli spazi anche fisici quali lo Iat turistico, il Teatro degli Impavidi e le Fortezze in un piano organico che condivida e metta a sistema le diverse bellezze di Sarzana in un sistema di comunicazione integrata.



“Sarzana è città di grande bellezza e oggi deve porsi l'obiettivo ambizioso di guardare fuori dalle proprie mura e promuovere ovunque le proprie bellezze, parlando linguaggi diversi a seconda del pubblico con cui vuole interagire - dichiara il sindaco nonché assessore al marketing territoriale e cultura Cristina Ponzanelli -. Per questo era necessario che si dotasse di uno strumento adeguato e oggi indispensabile per la promozione turistica. Ilovesarzana non vuole soltanto essere un brand, ma un altro tassello del piano di marketing territoriale, cultura, eventi e promozione della città che guarda a promuovere Sarzana non solo per le sue tante bellezze e opportunità mai davvero promosse in passato, ma a sfruttare anche la strategicità della sua posizione geografica che ne amplifica la sua attrattività per la vicinanza ad altre mete turistiche. Sarzana è al centro e vuole esserlo sempre più, orgogliosa della sua storia e delle sue radici, ma capace di guardare con fiducia al futuro come mai in passato.”



Il sito promozionale è visitabile nei domini ilovesarzana.it e ilovesarzana.com